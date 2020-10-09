سياسي تركي بارز: كلما انهارت الليرة أمام الدولار يهرول #أردوغان إلى #قطر

سخر المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، من الرئيس رجب طيب أردوغان قائلا “كلما انهارت الليرة أمام الدولار تهرول إلى قطر”.

وأضاف أوتراك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أنه “عندما تسير الأمور على هذا النحو فإن أمير قطر تميم بن حمد الذي يقرضنا المال ينظر لأردوغان بازدراء كل مرة، وأمتنا ترى هذه المناظر وهذا الصور بحزن”.

وكان الرئيس التركي أردوغان أجرى زيارة إلى قطر أعقاب انهيار جديد للعملة التركية أمام الدولار، بمزيد من الأعباء على الاقتصاد التركي الذي يعاني في ظل سياسات الحكومة التركية المتخبطة، بينما يشهد الشارع التركي حالة احتقان وغضب شديدة جراء الأوضاع المعيشية الصعبة.