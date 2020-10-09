أسعار الخام تهبط بعد إنهاء عمال النفط بالنرويج إضرابهم

تراجعت أسعار النفط الجمعة 9 أكتوبر بعد أن انتهى إضراب لعمال النفط في النرويج، وهو ما سيرفع الإنتاج، وذلك رغم أن الإنتاج لا يزال منخفضا في الولايات المتحدة قبيل إعصار.

وبحلول الساعة 1656 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 52 سنتا، بما يعادل 1.2%، إلى 42.82 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا، أو 1.3%، إلى 40.67 دولار.

قال مفاوضون من شركات النفط ومن النقابات العمالية بالنرويج لرويترز اليوم إن مسؤولين من الطرفين أبرموا اتفاقا بشأن الأجور، مما ينهي إضرابا كان يهدد بتقليص إنتاج البلاد من النفط والغاز بما يقرب من 25% الأسبوع المقبل.