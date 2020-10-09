غضب وتنديد دولي بعد قصف تركيا أماكن عبادة في ناغورني كاراباخ

نددت الأمم المتحدة، الجمعة، باستهداف أماكن عبادة أثرية تاريخية في ناغورني كاراباخ بعد قصف تركيا لكنيسة قديمة.

وكشفت صور أقمار صناعية جديدة، لمطار غانجا الدولي في أذربيجان، وجود مقاتلات تركية في المطار، مما يرفع مستوى الشكوك حول مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن في ناغورني كاراباخ.

وغرد الصحفي كريستيان تريبرت، الذي يعمل مع صحيفة “نيويورك تايمز”، الصورة على حسابه بموقع تويتر، والتي أظهرت طائرتين تركيتين، الأولى مقاتلة من نوع “إف- 16″، والثانية ناقلة من نوع “سي إن – 235”.

وأكد تريبرت أن الطائرتين تابعتين للقوات التركية، وذلك بعد دراسة لون الطائرتين وخصائصها، التي تميزها عن طائرات القوات الأذربيجانية.