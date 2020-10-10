الفيفا: انخفاض نفقات كرة القدم لعام 2020 بنحو ملياري دولار

تراجعت نفقات الأندية في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020 نحو ملياري دولار، أي بنسبة 25% بحسب تقرير للاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وأوضح الإسباني إميليو جارسيا سيلفيرو، مدير قسم الخدمات القانونية في الاتحاد عن هذا التقرير: لأول مرة في العقد الماضي، حدث انخفاض في عدد الانتقالات بكرة القدم للرجال وانخفاض ملحوظ للغاية في المبالغ المدفوعة من الأندية.

وفي الفترة بين 1 يونيو و5 أكتوبر ومع الأخذ في الاعتبار جائحة كورونا التي تسببت في توقف المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر والعودة إلى النشاط من دون جمهور، انخفضت النفقات بشكل كبير.

وتراجعت نفقات الانتقالات من خمسة مليارات و800 ملبون في صيف 2019 إلى ثلاثة مليارات و920 في 2020، وهو رقم أقل من خمسة مليارات في 2017 وخمسة مليارات و260 مليون في 2018.

كما تراجع عدد الانتقالات من تسعة آلاف و87 في 2019 إلى سبعة آلاف و424 العام الجاري، وهو رقم أقل أيضا من 2017 (7715) و2018 (8525).

وعززت الأندية في إنجلترا صفوفها بـ 485 لاعبا، وإسبانيا (439) والبرتغال (359) وألمانيا (322) وإيطاليا (290).

وكان البريميير ليج هو الأكثر إنفاقًا بواقع مليار و251 مليون دولار، متقدمًا على الآخرين بكثير، حيث أنفقت إيطاليا 543.9 مليون، وإسبانيا 486.6 مليون، وفرنسا 455.2 مليون، وألمانيا 348.3 مليون، والبرتغال 156.1 مليون.