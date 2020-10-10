يموتون قبل غيرهم بـ10 أعوام..” الصحة العالمية” حوالي مليار شخص يعانون من الاضطرابات النفسية

يعاني حوالي مليار شخص من الاضطرابات النفسية، كما أنه يمكن لأي شخص في أي مكان أن يتضرر منها.

ووقالت منظمة الصحة العالمية، إنه الاكتئاب يُعد أحد الأسباب الرئيسية للمرض والإعاقة بين المراهقين والبالغين.

وأضافت، غالباً ما يتوفى الأشخاص المصابون باضطرابات نفسية حادة، مثل الفصام، قبل عامة السكان بعشرة أو عشرين عام.

وأوضحت أنه إلى جانب عدم توفر خدمات الصحة النفسية لجميع المصابين، لا يزال الوصم والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان للمصابين منتشرين على نطاق واسع.

ويصادف 10 أكتوبر/تشرين الأول اليوم العالمي للصحة النفسية، ويأتي هذا اليوم هذا عام في وقت غيرت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من حياتنا اليومية بشكل كبير جداً.

وجلبت جائحة فيروس كورونا المستجد العديد من التحديات للأشخاص حول العالم، ويتجسد ذلك بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون بظل ظروف صعبة، والطلبة الذين اضطروا إلى إكمال دراستهم من عن بعد، إلى الأفراد الذين وقعوا في براثن الفقر، وفقاً للمنظمة.