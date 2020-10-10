الصاروخ الأطول مدى.. كوريا الشمالية تكشف عن “باليستي” عابر للقارات

كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات قال محللون إنه لم يظهر من قبل، وذلك خلال عرض عسكري غير مسبوق أقيم قبل الفجر في بيونجيانج اليوم السبت وشهد عرض صواريخ طويلة المدى لأول مرة منذ عامين.

ويقول محللون إن الصاروخ، الذي عُرض على متن مركبة نقل لها 11 محورا للعجلات، سيكون في حالة دخوله الخدمة أحد أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنقولة برا في العالم.

كما كشف العرض عن الصاروخ هواسونج-15 وهو الصاروخ الأطول مدى الذي تختبره كوريا الشمالية ويبدو أنه صاروخ باليستي جديد يطلق من الغواصات.

وقبيل العرض الذي أقيم للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم قال مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية قد يستخدم المناسبة للكشف عن “سلاح استراتيجي” جديد كما تعهد هذا العام.

وشمل العرض الكشف عن صواريخ باليستية لأول مرة منذ أن بدأ كيم لقاء زعماء العالم ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018.

وقال كيم “سنواصل بناء قوة دفاعنا الوطني والدفاع الذاتي للردع في الحرب”، لكنه تعهد ألا تستخدم القوة العسكرية للبلد على نحو استباقي.

ولم يشر على نحو مباشر للولايات المتحدة أو محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة في الوقت الراهن.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن سلطة وأمن كوريا الشمالية يتوقفان على “القوات الاستراتيجية النووية الضخمة” التي ظهرت في العرض.

وألقى كيم باللائمة على العقوبات الدولية والأعاصير وجائحة كورونا في منعه من الوفاء بتعهداته لتحقيق تقدم اقتصادي.

وشكر كيم، الذي بدا متأثرا في بعض الأحيان، الجيش للجهود التي بذلها في مواجهة سلسلة من الأعاصير الصيفية المدمرة والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في البلد المعزول.

وعبر عن أمله في أن تتعاون كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية مجددا عندما تنتهي أزمة جائحة كورونا.

كما عبر عن امتنانه لعدم إصابة أي مواطن بمرض كوفيد-19 وهو الأمر الذي شككت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من قبل.