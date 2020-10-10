بحجم استثمارات بلغت 8.7 مليار ريال.. وزارة الصناعة”: الترخيص لـ 98 مصنعًا جديدًا خلال سبتمبر 2020

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أن عدد تراخيص المصانع الجديدة بالسعودية خلال شهر سبتمبر 2020، بلغ 98 مصنعًا بحجم استثمارات بلغت 8.7 مليار ريال.

وقالت الوزارة، في تقرير أهم المؤشرات الصناعية لشهر سبتمبر الماضي، إن اجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية سبتمبر بلغ 9445 منشأة، وذلك مقارنة بنحو 9357 منشأة في اغسطس الماضي.

وحسب بيانات الوزارة ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر بنحو 1735عاملا، مقابل انخفاض في عدد العاملين من الوافدين بنحو 633 عاملا.

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن نتائج القطاع في شهر سبتمبر إيجابية وممتازة، مؤكدا مواصلة العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية.