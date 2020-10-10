لوقف انتشار كورونا.. حظر تجول في دول عربية

أتخذت بعض الدول إجراءات مشددة، مع تزايد المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا، وقامت بحظر التجول استباقاً لوصول موجة جديدة قد تكون أكثر قسوة من الأولى، في حين بقيت أوروبا في عين عاصفة الموجة الثانية لفيروس «كورونا»، وسط إجراءات حكومية متسارعة للحد من انتشار الوباء.

ففي الأردن، بدأ المواطنون عطلة نهاية الأسبوع في «إقامة قسرية» في منازلهم التزاماً بقرار الحكومة فرض حظر شامل للتجول، في ظل انتشار للقوات المسلحة (الجيش العربي) التي فرضت نقاط الغلق عند مداخل المدن الرئيسيّة والمحافظات ومخارجها، فيما تولى جهاز الأمن العام الرقابة داخل الأحياء السكنية.

كما أعلنت سلطنة عُمان، بدورها، منع التنقل وإغلاق الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً ابتداء من غد الأحد وحتى السبت 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

جاء ذلك وسط توقعات بأن تعلن الحكومة التونسية توسيع حظر التجول المفروض في 6 ولايات ليشمل 13 ولاية، أي أكثر من نصف مجموع ولايات البلاد.

في غضون ذلك، تعتزم ألمانيا الاستعانة بخبراء من الجيش في المناطق التي يتفشى فيها الفيروس. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل وعُمد المدن الكبرى اتفقوا خلال اجتماعهم أمس على ذلك إذا تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بين كل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام. من جانبها، قررت الحكومة الإسبانية تفعيل حال الطوارئ لإعادة فرض عزل عام جزئي يطبق في العاصمة مدريد والمناطق المحيطة بها، وهي من أسوأ بؤر تفشي {كوفيد – 19} في أوروبا.