انطلاق دوري دوتا 2 السعودي الإلكتروني

انطلق أمس الدوري السعودي الإلكتروني 2020، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية وتتخطى جوائزه مليوني ريال سعودي.

وتم أمس إطلاق الدوري الأول في المسابقة “دوري دوتا 2 السعودي” الذي يُنظّم لأول مرة بمشاركة ٨ أندية إلكترونية محترفة في مركز SARENA SAFEIS بالرياض ويستمر حتى 31 من أكتوبر الحالي بمجموع جوائز تبلغ 670 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الكثير من الجوائز القيمة للمشاهدين، حيث يمكن متابعته مباشرة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية Twitch و Youtube.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية : “لطالما كوّن شبابنا وبناتنا في المملكة جزءاً مهمّاً من خارطة الرياضات الإلكترونيّة حول العالم، كيف لا ! ومنّا من استطاع بكل جدارة واستحقاق الفوز ببطولات دوليّة سلطت الضوء على ركن مهمّ من أركان أسلوب الحياة في المملكة والذي نطمح إلى تعزيزه واستثماره”.

وأضاف سموه : “لم يوجد هذا الاتحاد ليُنشئ شيئاً من العدم، فالمقوّمات الرئيسة لإيجاد بيئة ناجحة للرياضات الإلكترونيّة قد أوجدها شبابنا وبناتنا بكل حب وشغف لهذه الألعاب، وهو ما يجعل دورنا هنا أكثر حيويّة لتوجيه كل هذه الطاقات نحو بناء قطاع متكامل يجعل من الرياضات الإلكترونيّة ممارسة احترافيّة ذات جدوى اقتصاديّة عالية وبطولات تنافسيّة كبرى تجعل من المملكة مركزاً رئيسيّاً للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة في المنطقة وحول العالم”.