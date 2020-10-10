زعيم كوريا الشمالية يعتذر من شعبه: أفتقر إلى الجهد و الإخلاص

اعتذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من مواطنيه لعدم كونه زعيما “جيدا بما فيه الكفاية”، في خطابه بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الكوري.

وأوضح في خطابه بالمناسبة أن الشعب الكوري وضع فيه “ثقة بحجم السماء واتساع البحر، غير أنني لم أستجب لها بالشكل الصحيح، وليس لدي عذر في ذلك”.

وأضاف “على الرغم من أنني توليت العمل الجبار للقائد العظيم كيم إيل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل وتحملت المسؤولية الجسيمة لحكم البلاد، إلا أنني ما زلت أفتقر للجهد والإخلاص، لذلك لا يزال مواطنونا يعانون تحت وطأة مصاعب الحياة اليومية”.