كميات كبيرة من السجائر ومليون ريال رشوة والراشي جميعهم في قبضة #الجمارك #عاجل

أعلنت الجمارك السعودية، السبت، إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من من السجائر، أكثر من 10 ملايين علبة، داخل شاحنة واردة عبر إحدى المنافذ البرية، من خلال محاولة رشوة بمقابل (مليون ريال).

وأضاف حساب الجمارك على تويتر أنه تم التصدي لها بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وضبط السجائر والراشي والمبلغ.

رجال #الجمارك يحبطون تهريب أكثر من 10 مليون من السجائر داخل شاحنة واردة عبر إحدى المنافذ البرية.

بعد محاولة تضمنت تقديم رشوة مالية لأحد الموظفين بمبلغ (مليون ريال) تم التصدي لها بنزاهة.

فيما تم وبالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضبط الراشي والرشوة.