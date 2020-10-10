عداد #كورونا في أمريكا يتجاوز الـ50 ألفا من جديد

أظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، السبت، أن عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة تجاوز لليوم الثالث على التوالي الـ50 ألف مصاب، حسب التقارير الصحية الرسميةوفقا للجامعة، تم تسجيل 57420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما سجل يوم الجمعة 56191 إصابة، والخميس 50341 حالة.

يذكر أن إجمالي الإصابات حول العالم بلغ حوالي 36.8 مليون شخص، وتوفي أكثر من 1.06 مليون شخص. ووفقا لـ”جونز هوبكنز”، تم تسجيل أكثر من 7.66 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وفاة 213795 شخصا. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من ناحية الإصابات والوفيات.