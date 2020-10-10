“يحتوي على مادة مسرطنة”.. أمريكا تسحب عقارا شهيرا لعلاج السكري من الأسواق

قررت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، هذا الأسبوع، سحب عقار “ميتفورمين هيدروكلوريد” لعلاج السكري، لأنه يحتوي على مستويات زائدة من مادة مسببة للسرطان.

وقامت الشركة المصنعة للدواء، Marksans Pharma Limited، بتوسيع نطاق السحب الذي أُعلن في البداية في يونيو، ليشمل الآن 76 كمية إضافية غير منتهية الصلاحية من الدواء.

ويتم تسويق الدواء المسحوب تحت الاسم التجاري Time-Cap Labs, Inc. وهو يحتوي على مستوى عالٍ غير مقبول من N-Nitrosodimethylamine، والذي يعتبر مادة مسرطنة محتملة للإنسان.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء في إعلانها أن الشركة المنتجة للدواء “أجرت اختبار N-Nitrosodimethylamine) NDMA) للقطع المححدة بالأسواق، غير منتهية الصلاحية، ولاحظت أن محتوى NDMA في بعض القطع يتجاوز الحد اليومي المقبول (البالغ 96 نانوغرام/ يوم”.

وينطبق قرار السحب على أقراص ميتفورمين بين 500 مغم و 750 مغم، حسب الإعلان.

ونصحت إدارة الغذاء والدواء مستخدمي الدواء بعدم وقفه، إلى حين استشارة أطبائهم لتوفير خيار بديل.