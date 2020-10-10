تظاهرات في إيطاليا لرفض إلزامية ارتداء الكمامات

نظم إيطاليون تظاهرات واسعة في روما لرفض وضع الكمامة وجعل الأمر اختياريا وليس إلزاميا.

ودفع المتظاهرون الأمر إلى نظريات مؤامرة إضافة إلى معارضة اللقاحات في ساحة سان جيوفاني وسط روما.

وقال أحد المتظاهرين “ليس لدينا بعد بروتوكول علاج للمرض. نحن نرتجل، كل سلطة إقليمية ترتجل”. ولكل من مناطق إيطاليا الـ20 سلطة قرار مستقلة في المجال الصحي، وفقا لقناة الحرة.

واعتبر متظاهر آخر أن “الفيروس موجود من ناحية طبيعية، لكن سياسيا وفلسفيا هم (السلطات) يبالغون”.

وأقرت الحكومة الإيطالية إلزامية وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، ومددت حال الطوارئ بسبب وباء كوفيد-19 حتى 31 يناير.

وسجلت إيطاليا أكثر من 36 ألف وفاة ونحو 350 ألف إصابة بالفيروس. ويشهد البلد مؤخرا ارتفاعا في عدد الإصابات، إذ رصدت 5724 حالة جديدة و29 وفاة الجمعة.

وشهدت روما بداية سبتمبر تظاهرة مماثلة شارك فيها نحو ألف شخص من الرافضين وضع الكمامة وإلزامية تلقيح الأطفال في سنّ المدرسة.