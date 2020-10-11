أربعة قتلى ومفقود جراء اصطدام طائرتين في غرب فرنسا

قضى أربعة أشخاص اليوم في فرنسا جراء اصطدام طائرة شراعية بأخرى سياحية صغيرة في لوش غرب البلاد، في حادث نادر فُقد على أثره شخص خامس ما يزال البحث عنه جاريا.

وقالت نادية صغير المسؤولة المحلية في منطقة “إندر-إيه-لوار” إن طائرة شراعية صغيرة تقل شخصين وطائرة سياحية من نوع “دي إر 400″ تقل ثلاثة أشخاص اصطدمتا بين الساعة 16,30 والساعة 17,00”.

وأبانت أن الطائرة الأولى سقطت فوق سور منزل في لوش، دون أن توقع مزيدا من الضحايا، فيما سقطت الثانية على بعد مئات الأمتار في منطقة غير مأهولة.

وقال غريغوار دولان، مدعي عام تور، عُثر على جثتين داخل الطائرة الشراعية وجثتين أخريين داخل الطائرة. ورجّح المدّعي العام سقوط شخص من الطائرة لم يعثر عليه.

وفتح تحقيق في الحادث سيتولاه لواء درك المواصلات في رواسي وبريست وتجمّع درك منطقة إندر-إيه-لوار.