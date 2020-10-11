المعارضة: شباب الانتفاضة يحرقون مراكز القمع الايرانية

استهدف شباب الانتفاضة في ايران مقر قضاء نظام الملالي في ”جغتاي“ بخراسان الرضوية، وفي الوقت نفسه أضرموا النار في مداخل عائدة لثلاثة مراكز للبسيج في اصفهان ردًا على تعذيب وإذلال الشباب على الملأ والطواف بهم في الشوارع.

كما أضرم شباب الانتفاضة صباح يوم الجمعة الماضي، النار في لوحة تابعة لمقر للبسيج بمدينة إسلام شهر وكذلك لوحة دائرة معروفة بالإرشاد الإسلامي في مياندشت باصفهان ولافتة تابعة لإحدى مؤسسات الملالي للنهب والسطو في مباركة باصفهان تحمل صورتين قبیحتین لخميني وخامنئي.

وقوبل استهداف هذه المراكز التي لها دور فعال للقمع والكبت بترحاب شعبي واسع من قبل المواطنين وشباب المنطقة.