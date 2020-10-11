“من هنا.. المرور ممنوع”… الشباب يتعاقد مع المدافع التشيلي إيغور ليشنوفسكي

أعلن نادي الشباب عن تعاقده مع المدافع التشيلي إيغور ليشنوفسكي “لسنتين مع أفضلية التمديد”، قادماً من كروس اسول المكسيكي.

ورحب الشباب في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر باللاعب الجديد قال فيها “أهلا بالليث التشيلي.. الشباب تعاقد مع إيغور ليشنوفسكي.

وسبق للاعب البالغ من العمر 26 عاماً ان مثل بلاده في سبع مباريات دولية، وكان في عداد المنتخب الذي حل رابعاً في النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا عام 2019 في البرازيل التي حققت اللقب ايضاً.

بدأ ليشنوفسكي مسيرته في أونفيرسيداد دي تشيلي عام 2011، قبل الانتقال إلى رديف بورتو البرتغالي (2014) وارتقى بعدها إلى الفريق الأول لكنه لم يشارك في أي مباراة إذ تمت اعارته لسبورتينغ خيخون وبلد الوليد الإسبانيين ثم انتقل إلى نيكاكسا المكسيكي (2017) ومن بعدها لمواطنه كروس اسول (2018).

كما نشر الشباب على تويتر مقطع فيديو للمدافع عنونه بالقول “من هنا.. المرور ممنوع”.