“الصحة” تعلن أرقام حالات كورونا النشطة في مدن ومحافظات المملكة

قالت وزارة الصحة،إن تصدّر الرياض تصدّرت قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 918حالة من أصل 9,189حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 324737 حالة من أصل 338944 إصابة سجلت في المملكة.

ولايزال يتلقى العلاج (760 في الهفوف 716 في الدمام 546 في المدينة المنورة 404 في مكة المكرمة 397 في جازان 393في المبرز 285 في خميس مشيط 245 في حائل 192في نجران 161في القطيف 160في الظهران 148 في عرعر 144في ينبع 133في جدة 132في الطائف 130في الجبيل 126 في أبو عريش 122في بلجرشي 120في عنيزة 105في بريدة 102 في خيبر 86 في الخبر 73 في صبيا 71 في بيش).

ويتلقى العلاج (68 في وادي الدواسر 66 في بقيق 59 في صامطة 58 في راس تنورة 53 في أحد المسارحة 52 في المذنب 51 في النعيرية 47 في رفحا 46 في الخفجي 45 في العيدابي 44 في البكيرية 43 في القنفذة 42 في سبت العلاية 40 في صفوى 39 في الأسياح 39 في الدلم 38 في الجفر 37 في الخرمة 36 في قرية العليا 36 في بللسمر 32 في المخواة 32 في الخرج 31 في خليص 31 في بيشة 31 في ظهران الجنوب 30 في رياض الخبراء 30 في ضرما 29 في المزاحمية 29 في المظيلف 28 في شرورة 28 في الريث 27 في مليجة).

وأيضًا يتلقى العلاج (26 في عفيف 26 في العيون 26 في العقيق 25في البدائع 24في سراة عبيدة 24في العلا 23في المجمعة 22في الدرعية 22في الحجرة 21في حوطة بني تميم 21في بقعاء 21في فيفا 20في الباحة 20في حريملاء 20في رجال المع 19في عيون الجواء 19في الليث 18 في الطوال 18 في تبوك 18 في أبها 18 في السليل 18 في البشائر 17في رفائع الجمش 17في القوز 17في أملج 17في بني حسن 16 في أحد رفيدة 16 في الزلفي 16 في الرس 16 في المندق 16 في الكامل 16 في يدمة 16 في مهد الذهب).

وإلى هذا يتلقى العلاج (15في الحرجة 15في طريف 15في ثريبان 14في النبهانية 14في تبالة 14في الحناكية 14في حفر الباطن 13في الرويضة 13في الدوادمي 12في تربة 11في الدرب 11في القحمة 11في نمرة 11في المويه 11في شقراء 11في أضم 10في الشعبة 10في بارق 10في القيصومة 10في قلوة 10في القريع9في بطحاء 9في القوارة 9في عقلة الصقور 8 في موقق 8 في الدائر 8 في العارضة 8 في سكاكا 8 في الشملي 8 في قصيباء 8 في تثليث 8 في تمير 8 في العيص 8 في ضمد 8 في القرى 7في بدر الجنوب 7 في عريعرة 7 في الشنان 7في محايل 7 في ضرية 7 في الأرطاوية 7 في العويقيلة 7 في النماص).

وأخيرًا يتلقى العلاج (6 في البرك 6 في السليمي 6 في القريات 6 في البجادية 6 في ميسان 6 في ساجر 5 في رابغ 5 في قيا 5 في الحريق 4 في الموسم 4 في الرين 4 في رنية 4 في ليلى 4 في مركز حدود الحديثة 4 في وادي الفرع 4 في الحرث 4 في أم الدوم 3 في سميراء 3 في نفي 3 في ظلم 3في ثادق 3في القويعية 3في رماح 3في مرات 3في الحمنة 3 في ترج 3 في السحن 2 في تنومة 2 في فرسان 2 في الخاصرة 2 في حبونا 2 في الغزالة 2في السعيرة 2في الوجه 2في تيماء 2في ضبا 2في سلوى 2في وثيلان 1في خباش 1في الذيبية 1في سامودة 1في حوطة سدير 1في شواق 1في المحاني 1في الحائط 1في البدع 1في صوير 1في المجاردة 1في حقل 1في دومة الجندل 1في الفرشة).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 338944 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 455 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 324737 حالة.

وأشارت «الصحة» إلى أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 5018 حالة.

وكانت وزارة الصحة ذكرت- في وقت سابق- علامات التعافي من فيروس كورونا، قائلة: «إذا أنهيت 10 أيام من العزل المنزلي.. وما عندك أعراض (حرارةـ كحةـ ضيق تنفس) آخر 3 أيام.. الحمد لله على سلامتك، إثبات التعافي لا يحتاج إلى فحص كورونا».