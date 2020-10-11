ضبط 1094 مخالفة لقرارات التوطين في مكة المكرمة

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 5071 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1094 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة .

وتأتي الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق “معاً للرصد”، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911 ” .