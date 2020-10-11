انفجار “غازي” داخل أحد الأسواق جنوب إيران يتسبب في مقتل اثنين على الأقل

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، مقتل اثنين على الأقل في انفجار (غازي) داخل أحد الأسواق جنوب غربي البلاد.

ويأتي هذا الانفجار، ضمن سلسلة تفجيرات غامضة تشهدها إيران منذ يوليو/ تموز الماضي، استهدفت مواقع ومنشآت نووية ومحطات كهرباء إلى جانب معسكرات تدريب للحرس الثوري الإيراني.

ويرى خبراء أمنيون، أن مجموعة العمليات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية داخل إيران تؤشر على انهيار أمني لدى الأخيرة.

وأكدوا أن هذه الانفجارات ستتسبب في يأس وارتباك داخل النظام الإيراني، لاسيما وأن الشعب الإيراني سينظر له بضعف، وفي هذه الحالة، ستتمكن الانتفاضات الشعبية من توجيه ضربة أخيرة للنظام برمته.