كورونا تحصد أرواح مليون و77 ألفا و507 أشخاص في العالم حتى الأحد

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروس عالميا، وصول عدد الإصابات إلي 37 مليونا و470 ألفا و751 إصابة, بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 مليونا و115 ألفا و866 متعافيا.

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الـ7 ملايين في الهند، التي تقترب من الأرقام التي سجلتها الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم، حسب أرقام رسمية.

وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الهندية بأن 75 ألف إصابة جديدة بكورونا سجلت، الأحد، ما يرفع عدد المصابين إلى 7.05 مليون شخص، ما يجعل الهند الدولة الثانية في عدد الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث أصيب 7.67 مليون شخص بـ(كوفيد-19).

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 322864، بعد تسجيل 3483 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9615 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

تجاوزت البرازيل، السبت، عتبة 150 ألف وفاة بـ(كوفيد-19)، في وقت يبدو أن الجائحة تتراجع ببطء في البلاد.

وسجّلت البرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليونا، ما لا يقل عن 150,198 وفاة بـ(كوفيد-19)، فضلا عن أكثر من 5 ملايين إصابة، حسب أرقام وزارة الصحة البرازيلية، ما يجعلها ثاني أكثر الدول تضررا من الجائحة بعد الولايات المتحدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أن عدد حالة الإصابة التي لا تظهر عليه أعراض تراجعت من 39 قبل يوم إلى 23 حالة. وكل هذه الحالات وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ(كوفيد-19) في بر الصين الرئيسي 85557 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 4577 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و135 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 814328 إصابة و83642 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.