كاراباخ: لا يمكن أن نقبل شروط أذربيجان

أكد رئيس إقليم ناغورني كاراباخ الساعي للانفصال عن باكو، آراييك هاروتنيان، الأحد، أن منطقته لا يمكنها قبول شروط

والقضاء على تاريخ “أرتساخ” (جمهورية غير معترف بها معلنة من قبل انفصاليين أرمن في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين)

جاء ذلك في وقت لا تزال الهدنة التي أعلن عنها السبت بين أرمينا وأذربيجان صامدة وإن بشكل هش، مع تسجيل بعض الاختراقات،

وأضاف رئيس إقليم ناغورني كاراباخ “نحن لا نريد الحرب لكن إذا كانوا يريدون حربا طويلة الأمد فنحن مستعدون لها ”

وأكد أنه إذا لم تذهب أذربيجان إلى حل سلمي سأدعو أرمينيا وغيرها من الدول إلى الاعتراف باستقلال أرتساخ