تأثير الانتخابات الأمريكية علي حركة الذهب

أصدرت سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، صباح اليوم، تقريرها الأسبوعي حول تأثير الانتخابات الأمريكية علي سوق الذهب العالمي، وجاء في مقدمة التقرير، تفصلنا أسابيع قليلة عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذا السباق يعد من الأحداث السياسية المهمة المؤثرة علي قرارات المستثمرين في الأسواق المالية، هذا العام السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض يصاحبه كثير من الأحداث علي رأسها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي , فالقضية الاقتصادية حاضرة بقوة في الأجندة الانتخابية في أول مناظرة بين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق السيد جو بايدن اتفقا علي ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد مما يعني مزيدا من التحفيز .

علي نفس الصعيد أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون خطة تحفيز مالي ضخمة تبلغ 2.2 تريليون دولار في انتظار تمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين , تزداد حالة عدم اليقين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصابته فيروس كورونا وسوف يدخل الحجر الصحي أظهر محضر الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر قلق بشأن المحفزات المالية التي تنتظرها الأسواق لدعم الاقتصاد في ظل حالة الانقسام السياسي وإعلان الرئيس ترمب مؤخرا إلغاء المشاورات مع الديمقراطيين قبل الانتخابات هذا يزيد الوضع تعقيد علي الرغم من الجهود التي تبذلها نانسي بلوسي زعيمة الأغلبية في مجلس النواب مع وزير الخزانة ستيفن منوشن بشأن خطة التحفيز المالي , عليه كل هذه التعقيدات تدعم صعود المعدن الأصفر مجددا .

الانتخابات الرئاسية وحال الاقتصاد

وقالت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها، تاريخيا يزيد نمو الاقتصاد بـ 0.3% خلال خلال السنة الانتخابية مقارنة بالأعوام الأخرى ولكن السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام يأتي مختلفا ومصحوبا بكثير من العوامل التي جعلت من هذ الأمر غير ممكنا حيث ضربت جائحة كورونا الاقتصاد بقوة خلال الفصلين الأول والثاني من هذ العام فانكمش الاقتصاد بـ 0.5% خلال الفصل الأول بينما كان الانكماش الأكبر خلال الفصل الثاني حيث بلغ 31.4% متأثرا بعمليات الإغلاق والتقيد بالتباعد الاجتماعي وفقدان الوظائف كلها عوامل جعلت أرقام نمو الاقتصاد تهوي بهذا المعدل غير المسبوق توقعات الأسواق أن يعاود الاقتصاد النمو خلال الفصل الثالث ب 30% وسوف يتم إعلان النتيجة الفعلية للنمو قبل أيام من موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020 بينما التوقعات أن ينكمش الاقتصاد قبل أيام من موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020 بينما التوقعات أن ينكمش الاقتصاد بـ 4% خلال الفصل الأخير من هذا العام.

الملاذ الآمن والذهب والسباق الانتخابي

وأكدت سبائك الكويت، أن الطلب علي الملذات الآمنة من الأصول يرتبط بزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق الانتخابات الأمريكية هذا العام متوقع أن تكون مصحوبة بكثير من العوامل التي سوف تقود الي ارتفاع حالة عدم اليقين مثل تأخير إعلان النتائج وهذا سوف تسهم فيه توقعات بزيادة عدد الأمريكيين الذين سيقومون بالتصويت عبر البريد نسبة لمخاوف انتشار فيروس كورونا , أيضا متوقع أن تكون انتخابات متنازع حولها وربما نشهد كثير من الجدل حول النتائج هذه التوقعات ترفع من مخاوف المستثمرين من تذبذب عالي في الأسواق ما سوف يزيد الطلب علي التحوط والإحماء بالملذات الآمنة , أيضا تجدر الإشارة إلى أن المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس من هذا العام عندنا ارتفع الذهب فوق مستوى 2,070 دولار للأونصة ويسجل مكاسب سنوية بلغت 26% هذه الارتفاعات ارتبطت بتأثيرات التداعيات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا خلال الفصلين الأول والثاني من العام ثم حدثت عملية تصحيح سعري للمعدن الأصفر خلال شهر سبتمبر متزامنة مع تراجعات الأسهم الأمريكية وذلك بعد لجوء المستثمرين لتغطية المراكز المكشوفة جراء التراجعات السريعة التي حدثت في أسواق الأشهر خلال شهر سبتمبر , ثما عاود الذهب الصعود فوق مستوى 1,900 دولار للأونصة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا .

الاتجاهات المستقبلية للذهب

وأوضحت سبائك الكويت في تقريرها ان الناس يشترون الذهب لعدة أسباب قد يكون السعر المنخفض أحد الأسباب وأيضا بغرض التحوط مقابل المخاطر واجتماعيا في المواسم والمناسبات , الطلب علي المعدن الأصفر يأخذ أشكالا متعددة منها ما هو استثماري ومنها ما هو استهلاكي .

وتابعت أن الحركة المستقبلية للذهب مرتبطة بدرجة كبيرة مع تطورات الأحداث السياسية خلال شهر إكتوبر 2020 و أيضا تعتمد على نتائج استطلاعات الرأي وتطور الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتباط الحركة المستقبلية للمعدن الأصفر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية سيعتمد علي درجة الغموض والتنازع حول الانتخابات كلما كانت الخلافات حادة يرتفع الذهب وكلما زادات المخاوف بشأن أزمة دستورية تعقب الانتخابات أيضا هذا يعزز من الطلب علي الذهب عودة الطلب الاستهلاكي علي الذهب من قبل الأفراد سوف ينعكس إيجابا علي أسعار الذهب وهذه العودة متوقع أن تبدأ من الفصل الثالث من هذا العام الذي سوف تتحسن فيه المؤشرات الاقتصادية الأسواق سوف تراقب الطلب الاستهلاكي من الهند والصين متوقع أن تعود الأسعار لاختبار المستوي التاريخي الذي سجله الذهب في أغسطس) 2,075 دولار للأونصة ( مع استمرار الأساسيات القوية التي تدعم وتعزز الطلب علي الذهب خلال الفصل الأخير من هذا العام والفصل الأول من العام القادم و الارتفاعات الأخيرة للمعدن الأصفر كانت مدعومة بطلب استثماري للتحوط تجاه تقلبات الأسواق مع تداعيات أزمة جائحة كورونا ولكن في نفس الوقت التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كان لها تأثير سلبي علي الطلب الاستهلاكي معلوم أن ثقة المستهلكين في الذهب مرتفعة فمثلا في الهند 70% يثقون في الذهب أكثر مقارنة بالعملة المحلية وهذا الرقم يصل إلي 69% في الصين ) حسب تقديرات مركز الذهب العالمي ( هذا يجعل من الطلب الاستهلاكي مهما في دفع أسعار المعدن الأصفر للارتفاع .

و هذه هي الأساسيات التي تدفع الذهب للارتفاع أو الانخفاض يضاف إليها العامل السياسي المتمثل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر 2020 , إضافة إلى ذلك لدينا عامل آخر يتمثل في إجراءات التحفيز المالي والنقدي من قبل الحكومات والبنوك المركزية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أغرقت الأسواق بالسيولة التي تقدر ب 20 تريليون دولار تحفيز مالي ونقدي .

المستويات السعرية المتوقعة للذهب مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وتوقعت سبائك الكويت، أن يتحرك المعدن الأصفر خلال ما تبقى من العام من خلال تأثير الانتخابات الأمريكية علي الأسواق المالية هذه السيناريوهات ستعتمد علي حالة المخاطرة في الأسواق ومقدار عدم اليقين في الأسواق المالية .

السيناريو الأول عودة الأسعار الي ملامسة المستوى التاريخي للمعدن الأصفر عند 2,075 هذا السيناريو يتحقق في حال إرتفاع مخاطر الانتخابات الرئاسية الأمريكية وارتفاع حدة المنازعات

السيناريو الثاني تراجع الذهب الي مستوى 1,7890 هذا السيناريو يتحقق في حال فوز أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية فوزمريح وبفارق كبير

الرؤية الفنية لحركة الذهب

وقالت سبائك الكويت أن فنياً تعتبر منطقة 1,825 منطقة فنية قوية صعد منها الذهب في نهاية شهر يوليو واستمر في الصعود وسجل مستواه القياسي , أيضا هي مستوي التصحيح 61.8 حسب خوارزمية فايبوناتشي منها يأخذ المستوي الفني قوته وتوقعات المتداولين الارتداد منه في حال استمر التصحيح

كما هو واضح في الرسم البياني للذهب علي اليومي ..

مستويات فنية قوية

1,920 تحول الدعم إلى مقاومة

1,872 مستوي فايبوناتشي القياسي 61.8 بالإضافة إلي إفتتاح وإغلاق شهري مهم

1,792 دعم مهم انطلق منه المعدن الأصفر عندما سجل أعلي مستوى تاريخي