3311 متدرب دراسات عليا يؤدون اختباراتهم النهائية في التخصصات الصحية

بدأ 3311 متدرب يمثلون أكثر من 40 تخصصاً صحياً اختباراتهم النهائية في برامج الدراسات العليا لشهادة الاختصاص السعودية وذلك في 6 مراكز اختبارية داخل المملكة وخارجها، وفق أعلى الاحترازات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن الاختبارات تجرى بطريقة إلكترونية في مراكز الاختبارات المحوسبة في الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ومدينة المنامة في مملكة البحرين، ومدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزامن، حيث تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن اختبارات برامج الدراسات العليا تهدف إلى تقييم مستوى المتدربين والتأكد من حصولهم على المستوى المطلوب للحصول على شهادة الاختصاص السعودية، وتجرى وفق إطار زمني معد مسبقاً لتنظيم عملية التقييم.

ونوه إلى ما تمثله شهادة الاختصاص السعودية بمختلف تخصصاتها من أهمية في امداد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة على أعلى المعايير.

لافتاً إلى أن الهيئة سخرت كل الإمكانات للتدربين لتجاوز الظروف الناتجة عن جائحة كورونا خلال هذا العام من خلال دعم المتدربين بمبادرة هيئتكم معكم التي كان لها أثر كبير في التسهيل على المتدربين ومساندتهم في مسيرتهم التدريبية.