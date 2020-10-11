“صندوق الدعم المجتمعي”: قدمنا مساعدات بقيمة 330 مليون ريال للتصدي لآثار كورونا

أصدر “صندوق الدعم المجتمعي” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرًا أوضح فيه جهوده التي بذلها في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا الصحية.

وجاء في التقرير أن إجمالي المساعدات التي قدمها الصندوق للأسر والأفراد المتضررين تجاوزت 330 مليون ريال للتصدي لآثار الجائحة في مجالات الإغاثة والصحة والتثقيف.

وأوضح التقرير أن المساعدات قامت على تبرعات ومساهمات مختلف القطاعات التي تدفقت إليه بعد إطلاق الصندوق بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية.

وحسب التقرير فإن عدد الوجبات الموزعة عبر مبادرات الصندوق يقارب سبعة ملايين وجبة جاهزة، فيما بلغ عدد السلال التي احتوت موادا غذائية أكثر من مليوني سلة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 633 جمعية وطنية تلققت دعم الصندوق أثناء ذروة الجائحة, منها 445 جمعية عاملة في المجال الإغائي و130 جمعية في المجال الصحي و30 جمعية في مجال التوعية والتثقيف.

وأظهرت إحصائيات التقرير أن عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق في جميع مناطق المملكة تجاوز تسعة ملايين مستفيد حصلوا على سلال غذائية ووجبات جاهزة وصلت إليهم عبر 121 ألف متطوع.