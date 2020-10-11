السودان.. “الحلو”: فصل الدين عن الدولة شرط لتحقيق السلام

قال عبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية في السودان، إن الحركة ظلت ملتزمة بشكل تام منذ بدء مسار التفاوض مع الحكومة السودانية في أكتوبر 2019.

وأضاف حسب ما أعلنته “سكاي نيوز”، أن الحكومة السودانية عملت على تقسيم عملية التفاوض إلى مسارين أحدهما خاص بالجبهة الثورية، والآخر للحركة الشعبية، مشيرًا إلى أن التفاوض مع الأخيرة سار بشكل أسرع وقاد لعملية السلام في 3 أكتوبر.

وأكد “الحلو”، رفضه استخدام الدين من أجل أغراض سياسية، وأن الحل يكمن في فصل الدين عن الدولة، لافتا إلى أن هناك بعض النخب السياسية استغلت الدين في العمل السياسي، ما أدى إلى حروب.