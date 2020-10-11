إنقضاء مجموعة سامبا وإلغاء أسمهما.. اتفاق اندماج بين “الأهلي” و”سامبا المالية”

أعلن البنك الأهلي توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا بتاريخ 11 أكتوبر 2020، اليوم (الأحد).

واتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وقال البنك في بيان له على “تداول”، إنه بموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.

وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقاً لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد (0.739 سهم) في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.48 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3%.

وكانت السوق المالية السعودية “تداول” أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تعليق تداول سهمي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب البنكين تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

وقالت “تداول” في بيان لها، إنه سيستأنف تداول السهمين غدا الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020.

وحسب البيانات المتوفرة في “أرقام”، كان “الأهلي التجاري” قد وقع في يونيو الماضي اتفاقية إطارية مع “مجموعة سامبا المالية” وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين.