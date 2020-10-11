إدانة عدد من مسؤولي “موبايلي” بسبب بيانات ربعية مضللة أدت إلى تضخيم الإيرادات

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 2 سبتمبر الماضي بإدانة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013 والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014 أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.

وأوضحت هيئة السوق المالية في هذا الصدد بأنه يحق للمتضررين من تلك المخالفات التقدم للجنة بطلب التعويض من خلال دعوى فردية أو دعوى جماعية وفق الإجراءات النظامية على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن من خلال رابط تقديم الشكوى. علما أنه سيتم الإعلان عن أي دعوى جماعية يتم تقديمها وتقييدها لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ليتسنى للمتضررين التقدم بطلب الانضمام لها من خلال رابط إلكتروني على الموقع الإلكتروني للهيئة يعلن عنه في حينه وذلك تسهيلاً للمتضررين للمطالبة بتعويضاتهم وتقليلاً لتكاليف التقاضي واختصار الجهد والوقت.