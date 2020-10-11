وزارة البيئة تعتزم تنظيم الرعي للمواشي

أعلنت وزارة البيئة، اليوم، اعتزامها تنظيم الرعي للمواشي.

وقال مدير إدارة الغابات والتشجير في وزارة البيئة، قتيبة السعدون في تصريحات لقناة الإخبارية، إن تنظيم الرعي على مستوى المملكة لا يعني “المنع”، وسيكون وفق مواقيت مدروسة تحددها الوزارة بما يضمن أن تنتج النباتات بذورها.

في سياق مختلف، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن ‏الفضلي، السبت الماضي، حملة “لنجعلها خضراء”، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 أكتوبر – 30 أبريل) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي التي تعد إحدى مبادرات الوزارة ‏لمكافحة التصحر في مناطق المملكة.