ترامب: لم أعد أشكل خطرا على الناس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد مصابا بفيروس كورونا، فيما أكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس لم يعد مصدرا لانتقال العدوى.

وصرح ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة “فوكس نيوز” اليوم الأحد، بأن الفحوصات التي خضع لها أظهرت أنه لم يعد مصابا وبإمكانه العودة إلى التجمعات الانتخابية دون تشكيل أي خطر على الناس.