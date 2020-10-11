القبض على مقيم بحوزته أكثر من 2500 شريحة وأوراق بصمات في الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على مقيم من الجنسية المصرية يعمل مندوبا لإحدى شركات الاتصالات ويقوم بتفعيل الشرائح ببصمات عملاء سابقين.

وعثر بحيازة الوافد على أكثر من 2500 شريحة اتصالات لشركات محلية مختلفة وأكثر من 22 ألف ريال، و3 أجهزة سحب بطاقات شحن و3 أختام تحمل أسماء مؤسسات تجارية وجهاز لابتوب

وضبط مع الوافد عدد كبير من الأوراق التي تحمل بصمات لأشخاص غير معروفين، وتم التحري معه وإشعار النيابة العامة بذلك.