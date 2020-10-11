وزير الصناعة: مدينة رأس الخير تستهدف صناعات جديدة في التعدين والصناعات البحرية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن مدينة رأس الخير تستهدف صناعات جديدة في التعدين والصناعات البحرية، وامتداد لتاريخ من النجاحات للهيئة الملكية للجبيل وينبع، فخور بماشاهدته من إمكانات واحتضان لمشاريع جبارة تجاوزت 130 مليار ريال.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مدينة رأس الخير الصناعية، كما رأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية بالجبيل واطلع على جهودها التنموية.

وقام الخريف بجولة على مشاريع الهيئة الملكية التنموية، والتي شملت على البنية التحتية، والمرافق العامة الممكنة للاستثمار بالمدينة كما زار ميناء رأس الخير والذي يعد أحدث ميناء صناعي في المملكة، تم تصميمه بأفضل المواصفات العالمية، لاستقبال السفن التي تخدم الصناعة بمدينة رأس الخير الصناعية.

كما زار شركة معادن للألمنيوم واستمع إلى عرض تعريفي عن الشركة، ومكانتها الاقتصادية، وخططها المستقبلية، كما شاهد خطوط الإنتاج التي تقودها كوادر وطنية.