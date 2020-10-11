بلاغات العنف الأسري يتحرك للتحقيق في ظهور عصا بجوار ولي أمر طالب أثناء الدراسة بالمنزل

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم، مع صور تتضمن شكوى تدّعي تهديد أحد المواطنين لأطفاله بالضرب أثناء الدراسة في المنزل.

وفي الصور المتداولة على موقع “تويتر”، يظهر شخصا يعلم طفلا وبجواره عصا خشبية، وكتب عليها تعليق: “من أساليب الوالد في الدراسة إنه يحط خيرزانه جانبه ويخليك تجيب الدرجة كاملة من الخوف وليس من الذكاء”.

وفي صورة أخرى، ينظر شقيقه الصغير نحو الأب نظرة خوف، وكتب عليها تعليق: “فواز باقي له سنة ويدخل المدرسة واضح من نظراته شايل هم المستقبل”.

وغرد حساب العنف الأسري موضحا: “أخي العزيز.. نحن متواجدين لمساعدتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة”.