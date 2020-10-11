صفقات مزاد #نادي_الصقور في يومه الرابع تتجاوز النصف مليون ريال

حقّق مزاد نادي الصقور السعودي مساء اليوم، صفقات بقيمة 566 ألف ريال، بعد بيع أربعة صقور في رابع أيام المزاد .

وحطّم خالد بن حمد الخالدي الرقم القياسي للمزاد منذ انطلاقه، بعد أن دفع 260 ألف ريال مقابل الحصول على “فرخ شاهين” طرح بلدة الرايس الساحلية الواقعة ضمن نطاق منطقة المدينة المنورة، ويعود للطاروحَيْن “باسم وسامي حمود الصبحي”، وهو بطول 15 إنش وربع، وعرضه 15 إنش ونصف، ووزنه 1015 جرامًا، واتسمت المنافسة بالقوة حيث استمرت المزايدة على البطاقة الأولى لأكثر من 30 دقيقة.

وجاءت منافسة بطاقة المزاد الثانية على “فرخ شاهين”، طرح الحماد، للطاروح محمد بن هزاع العنزي، بعرض 16 إنش إلا ربع، وطوله 15 إنشًا بوزن 976 جرامًا، وظفر به صالح بن عبدالعزيز المطيري مقابل 135 ألف ريال.

ومن طرح “الحماد” أيضا كانت المنافسة على البطاقة الثالثة للمزاد لـ”شاهين قرناس”، للطاروح نايف بن سويد الجميلي، وهو بوزن 1090 جرامًا، وعرضه 16 إنشًا وطوله 15 إنشًا، وناله أحمد بن عبدالعزيز الحسن مقابل 101 ألف ريال.

وجاء ختام المزاد على “فرخ شاهين”، طرح الدبدبة، للطاروح عبدالكريم بن حمد الشمري، عرضه 15 إنشًا وربع، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 910 جرامًا، ولنيله دفع من أجله طلال بن محمد أبو اثنين 70 ألف ريال.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي ينظّم المزاد الأول من نوعه على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال مدينة الرياض، ومن المقرر أن يستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.