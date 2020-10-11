افتتاح فندق فاخر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قريبا

من المنتظر أن يتم افتتاح فندق من الطراز الفاخر بالصياهد في المنطقة المحيطة بمهرجان الملك عبدالعزبز للإبل والذي سوف يتم تدشين افتتاحه في غرة نوڤمبر تشرين المقبل ويصنف هذا المشروع من المشاريع الضخمة والتي سوف تسهم في تحسين الخدمات و يكون له عائد كبير في تقديم خدمات مميزة لأبناء المنطقة ومرتادي مهرجانات الإبل

و من جانبه غرد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل

الشيخ فهد بن حثلين عبر حسابة الرسمي بتويتر تغريدة شكر فيها أحد رجال الأعمال على مبادرته بالإستثمار في المنطقة المحيطة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بإقامته ذلك الفندق والذي يدشن ١ نوڤمبر المقبل

وقال بن حثلين إن هذا المشروع يسهم في تطوير نوعية الخدمات المقدمة.