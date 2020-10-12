قياس كفاءة أداء 1600 موظف ميداني من رئاسة الأمر بالمعروف

أوضح الوكيل للتخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي أن الرئاسة أولت تطوير وتدريب وتأهيل كوادرها البشرية عناية بالغة، من خلال معايير مهنية من شأنها ضمان رفع كفاءة أدائهم في العمل الميداني، وتعزيز جودة الانتقاء للمتقدمين لهذا العمل، واستقطاب وتأهيل الكفاءات المتميزة في هذا المجال، وذلك لتحقيق رؤية الرئاسة ورسالتها وتنفيذ خططها وأهدافها، والواجبات المناطة بها.

وبين فضيلة الوكيل للتخطيط والتطوير أن معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وجه أن يُعتمد المركز الوطني للقياس لتنفيذ مشروع مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل الميداني الهادف إلى رفع كفاءة العاملين في الميدان، والمساعدة على قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.

جاء ذلك في تصريحٍ صحفي لفضيلة الوكيل للتخطيط والتطوير بمناسبة إقامة قياس كفاءة أداء الميدانيين لـ (1600 موظف) من منسوبي الرئاسة العامة في مختلف مناطق المملكة، والذي يأتي في إطار مشروعها المنفذ من خلال المركز الوطني للقياس، لتنفيذ مشروع “مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني” للموظفين الميدانيين في الرئاسة العامة.

وأشار فضيلته إلى أن المشروع يسير بخطى واضحة المعالم وفق خطته المرسومة، ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من قبل مسؤولي الجهتين، الذين يتطلعون من خلاله إلى رفع كفاءة أداء الموظفين الميدانيين في الرئاسة العامة، وتقديم أداء مميز من خلال قيامهم بواجباتهم والمهام الموكلة إليهم في العمل الميداني.