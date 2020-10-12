تراجع أسعار النفط.. و”برنت” يسجل 42.51 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعدما هبطت حدة إعصار “دلتا” في خليج المكسيك، وكذلك انتهاء الإضراب الذي نظمه عمال قطاع النفط في النرويج.

وتوصلت شركات الطاقة في النرويج إلى اتفاق بشأن أجور الموظفين مع مسؤولي النقابات العمالية في نهاية الأسبوع الماضي، مما أنهى الإضراب الذي أدى إلى تراجع إنتاج الدولة الأوروبية من النفط والغاز بما يقرب 25%.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% عند 42.51 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.8% إلى 40.28 دولار للبرميل.