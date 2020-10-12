لتعزيز العلاقات الثنائية.. “نتانياهو” و “بن زايد” يتفقان على “لقاء قريب”

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه اتفق في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي على اللقاء قريبا.

وقال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان على “تويتر” إنه بحث مع نتانياهو تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق السلام في المنطقة.

وقال نتنياهو في بيان رسمي تزامن مع تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على الاتفاق الموقع مع الإمارات في 15 من سبتمبر أيلول، إنه سيلتقي مع ولي عهد أبوظبي “قريبا”، وإنه دعا ولي العهد لزيارة إسرائيل وتلقى دعوة لزيارة الإمارات.