“الشورى” يطالب “المواصفات” باعتماد التصنيف الدولي لسلامة المركبات

دعا مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس اعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس)، والبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن.

وحث المجلس «المواصفات» على التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية وإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.