التقاط أول صورة مباشرة لكوكب خارج المجموعة الشمسية

أكد علماء الفلك من معاهد ماكس بلانك، وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية في نظام نجمي آخر على بعد نحو 63 سنة ضوئية من الأرض، وشاركوا صورة له.

والتُقط الكوكب b Pictoris c، باستخدام طريقة السرعة الشعاعية التي تكتشف الكواكب الخارجية، مع التلسكوبات الكبيرة جدا في تشيلي التي سمحت للخبراء برؤية “بريق الضوء”.

وتحلل طريقة السرعة الشعاعية السحب للنجم الأم بسبب مدار الكوكب، وتُستخدم عادة لاكتشاف العوالم البعيدة – وهذه هي المرة الأولى التي يدرس فيها النجم مباشرة. ويعد B Pictoris c، الموجود في نظام Beta Pictoris، ثاني كوكب خارج المجموعة الشمسية يُعثر عليه يدور حول نجمه الأم.

ومن خلال الجمع بين ضوء التلسكوبات الأربعة الكبيرة VLT، تمكن علماء الفلك في تعاون GRAVITY من مراقبة وميض الضوء القادم من كوكب خارج المجموعة الشمسية، بالقرب من نجمه الأصلي.

وقال سيلفستر لاكور، رئيس برنامج المراقبة ExoGRAVITY: “هذا هو أول تأكيد مباشر لكوكب اكتُشف بواسطة طريقة السرعة الشعاعية”. وتعد قياسات السرعة الشعاعية معيارا ذهبيا بين علماء الفلك عندما يتعلق الأمر باكتشاف الكواكب الخارجية – وهي طريقة حددت المئات.