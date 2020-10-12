فيصل بن فرحان: دول الاتحاد الأوروبي حريصة على تنمية الشراكة مع السعودية

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي حريصة على تنمية شراكتها مع المملكة.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه على تويتر: «أجريت صباح اليوم حوارًا موسعًا وبَنَّاءً مع زملائي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال إفطار عمل في لوكسمبورج».

وتابع: «للمملكة شراكة عميقة ومهمة مع الاتحاد الأوروبي، وسعيد بما لمسته من حرص على تنمية تلك الشراكة».

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية السعودية، عبر تويتر، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقى وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك، وبحث معه آفاق التعاون بين المملكة وهولندا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.