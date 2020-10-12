أمانة عسير وبلدياتها تغلق 163 منشأة تجارية مخالفة

أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ 33 التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 163 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وإتلاف أكثر من طن من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن حملات الرقابة البلدية.

وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن مراقبي الأمانة والبلديات رصدوا أكثر من 710 مخالفات صحية، وأغلقوا 163 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

ودعا الحميدي جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .