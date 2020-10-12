منصّات “سكني” الرقمية تشهد زيادة في أعداد خدماتها لتسهيل التملك

نفّذت المنصات الرقمية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عدداً من الخدمات الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية تجيب على استفسارات المواطنين على مدار الساعة.

وسجّلت المنصات تزايداً في أعداد الخدمات بالتزامن مع طرح عدد من المشاريع في منطقة الرياض ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية بضاحية الجوان، إذ بلغ عدد الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 نحو 33 ألف اتصال، وتفاعل موقع “سكني” مع 6175 طلب واستفسار، وتمت معالجة 3 آلاف اعتراض من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) مع أكثر من 9370 استفسار من المواطنين على منصة “تويتر” حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعومة الذي يقدمها البرنامج، وتشمل (الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي)؛ فيما تجاوزت زيارات تطبيق “سكني” 191 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وغيرها من الخدمات.

ويستمر “سكني” في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ضمن 83 مشروعاً توفّر أكثر من 132 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250-750 ألف، بالإضافة إلى 205 مخططات توفر أكثر من 175 ألف أرضاً سكنية لتلبية كافة رغبات الأسر السعودية.