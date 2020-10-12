كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية ، تراجع حركة البيع والشراء في سوق العقارات التركي على نحو ملحوظ، خلال أغسطس/ آب الماضي ، بفعل التبعات السلبية لانهيار الليرة ، وسط تصاعد حاد في أسعار مدخلات الإنتاج.

ووفق للبيانات الرسمية، قفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركية رغم تراجع قيمة العملة المحلية .

وأشارت البيانات إلي أن مؤشر تكلفة البناء في السوق التركي زاد 2.79% على أساس شهري مقارنة مع يوليو/ تموز السابق له.

وعلى أساس سنوي قفز مؤشر تكلفة البناء بنسبة 13.04% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.79% في أغسطس على أساس شهري وبنسبة 12.51% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.75% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 14.16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.