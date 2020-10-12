تعليم الأفلاج ينفذ برامج “الإجراءات الوقائية داخل البيئة التعليمية”

انتهت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية العديد من الجولات التثقيفية والتوعية على الميدان التعليمي ونفذ برامج تدريبية استهدف منسوبي المدارس والأقسام عن الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل البيئة التعليمية.

وكان قسم الشؤون الصحية المدرسية قد نفذ مطلع العام الدراسي الجديد أكثر من 45 جولة ميدانية على المدارس للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية وتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا وتنفيذها في محيط العمل كما نفذ القسم برامج صحية توعوية عن كيفية التدابير الصحية والإجراءات الوقائية داخل البيئة التعليمية، ويتم بشكل يومي القيام بالفحص البصري لمنسوبي التعليم ومراجعي الإدارة .

ونوه قسم الصحة المدرسية على كافة منسوبي التعليم والمدارس بالمحافظة بضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية وتنفيذها .