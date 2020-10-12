الأمم المتحدة: 140 ألف شخص تضرروا بسبب الحرائق في سوريا

نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الأحد، تقريراً عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين والأحراج الزراعية والغابات إثر الحرائق التي نشبت في الساحل السوري مساء الخميس الماضي.

وكشف التقرير أنه “في الثامن من الشهر الجاري تم الإبلاغ عن نحو 156 حريق، 95 منهم في محافظة اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص، وانتشر بشكل كبير بهذه المناطق في الـ 9 والـ 10 من تشرين الأول الجاري”.

وبحسب التقرير “قضى ثلاثة أشخاص وأصيب 70 آخرون في محافظة اللاذقية، وتسعة أشخاص في طرطوس، بسبب اندلاع الحرائق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وتضرر 140 ألف شخص ما يعادل 28 ألف أسرة من الحرائق، من خلال تدمير وتلف منازلهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، وفقدان الكهرباء وإمدادات المياه، ومحدودية الوصول إلى الخدمات مثل المشافي.

وأضاف أنه نتج عن الحرائق بحسب التقديرات الأولية “نزوح 25 ألف شخص، حيث شهدت المناطق المتضررة حالات نزوح كبيرة وخاصة في مناطق (الفاخورة، والقرداحة، وجبلة) في محافظة اللاذقية، وتم إخلاء بعض القرى بشكل كامل إلى المدارس والملاجئ مع اقتراب الحرائق إليهم كـ (قريتي رأس البسيط، والبدروسية)، وأن البعض منهم أمضى الليل على الشاطئ”.

وأوضح التقرير أنه “افتتحت في التاسع من الشهر الجاري ثلاث مدارس في قرى (دير زينون، والفاخورة، وعين العروس) كـ ملاجئ طارئة لـ 400 شخص، بالإضافة إلى افتتاح مدرستين كملاجئ في قرى (بلوران، والقرداحة) في حال تطلب الأمر”.

ووفق التقرير “عاد 1500 شخص إلى منازلهم بعد انقضاء الحرائق، وتشير تقارير مبكرة إلى تعرض بعض القرى لأضرار جسيمة، مع توقع عدم تمكن بعض النازحين من العودة إلى ديارهم على المدى القصير”.