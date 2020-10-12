توقعات بتوافد 250 ألف معتمر بالمرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة

قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع توافد أكثر من 250 ألف معتمر وأكثر من 600 ألف مصلي في المرحلة الثانية من العودة التدريجية.

وتبدأ يوم الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة، والمخصصة بأسبوعين للمواطنين والمقيمين مع السماح بفتح تصريح الصلاة بالحرم المكي وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وفيما يتعلق باستقدام معتمرين من خارج المملكة المقررة في 15 ربيع الأول القادم حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة، أشار العميري إلى أن الرؤية لم تتضح كاملة فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري أنه من المنتظر أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن أسماء الدول التي سيسمح باستقبال معتمرين منها.

وتابع: “تم تحديد آلية عمل وسائل النقل والمواصلات بحيث لا تتجاوز نسبة الإشغال 40% من أعداد المقاعد بالحافلات، وكذلك تحديد آلية إسكان المعتمرين بحيث لا تتجاوز شخصين بالغرفة الواحدة، مع أخذ الاحتياطات والبرتوكولات الوقائية والصحية اللازمة”.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في سبتمبر / أيلول الماضي، عن السماح بأداء العمرة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفق 4 مراحل، اعتبارا من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر / تشرين الأول 2020م.