أمانة جدة تفتتح جسر صاري مع طريق الملك فهد في الاتجاهين

افتتحت أمانة محافظة جدة، اليوم، الحركة المرورية على جسر طريق “صاري” مع طريق الملك فهد “الستين”، في جزئه الشمالي، ليصبح الطريق سالكاً أمام المركبات في الاتجاهين (شرق – غرب)، فيما يجري استكمال أعمال المشروع في طرق الخدمة والجزء المتبقي أسفل الجسر.

ويأتي تنفيذ جسر صاري ضمن خطة تحرير الحركة المرورية، وفك الاختناقات في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 92.767.500 ريال، والمشروع عبارة عن تنفيذ جسر على شارع صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد “الستين” (شرق – غرب) بطول 800 متر شامل المنحدرات، بواقع مسارين في كل اتجاه للجسر الواحد بينهما مسافة 10 أمتار تفصل المنشأ الخرساني إلى جسرين.

واشتمل المشروع على نقل مجسم الفلك القائم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر، بهدف تحرير الحركة المرورية على محور صاري ولفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة لمستخدمي الطريق، بالإضافة إلى الخدمات التكميلية والمرافق، فيما يحقق الجسر بجانب تحرير طريق “صاري” تحرير كامل للحركة المرورية على محور طريق الملك فهد بين الشمال والجنوب من منطقة وسط المدينة “البلد” حتى مطار الملك عبدالعزيز ، ويسهم في تخفيف العبء على محور طريق المدينة المنورة ، كما يقلل أزمنة الرحلات على طريق الملك فهد، ويقلل التأثير السلبي على البيئة والمناطق والاستخدامات المحيطة بالموقع.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تواصل تنفيذ مشروع نفق على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب)، ويتضمن مسارين في كل اتجاه ، وكانت الأمانة قد نفذت عددًا كبيرًا من مشروعات الجسور والأنفاق خلال الأعوام الماضية أسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع ، ويأتي إنشاء الجسور والأنفاق وتحسين التقاطعات السطحية بدءاً بالتقاطعات على المحاور الرئيسية بهدف تحرير الحركة المرورية وتحقيق عنصر السلامة، وذلك انطلاقاً من دور الأمانة في تطوير خدماتها لمستخدمي الطرق.