“بلس في سي”: تأسيس صندوق رأسمال بقيمة 60 مليون دولار للاستثمار في 4 دول عربية

أعلنت شركة “بلس في سي” المتخصصة في استثمار رأس المال، اليوم الاثنين، عن تأسيس صندوق رأسمال استثماري بقيمة 60 مليون دولار، للاستثمار في 120 شركة ناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط الطفرة التي يشهدها اللجوء إلى الحلول التكنولوجية مدفوعاً بجائحة كورونا.

ووفقاً لبيان صحفي للشركة، اليوم، سيعمل الصندوق من خلال مكاتبه في كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في أهم القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا التعليمة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمحتوى والتجارة الالكترونية.