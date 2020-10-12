السياسات الاقتصادية فاشلة ويدير تركيا بشكل سيء.. 60 % من الأتراك غاضبون من أردوغان

أعلن كمال أوزقيراز، رئيس مركز “أوراسيا” لاستطلاعات الرأي، اليوم الإثنين، عن نتائج آخر استطلاع رأي شارك في إعداده عدد من الأكاديميين الأتراك، ونشره على حسابه بموقع “يوتيوب”.

كشفت نتائج الاستطلاع، عن عدم رضا 60% من الأتراك على السياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وطرح الاستطلاع على المشاركين فيه سؤال “كيف يمكنكم تقيم إدارة تركيا حاليًا؟، فقال 48.7% منهم إنها تدار بشكل سيئ. و17% قالوا إن الإدارة تتأرجح بين سيئة وجيدة، فيما قال 30.2% إنها تدار بشكل جيد، و3.4% لم تكن لديهم فكرة.

وعكست الأسئلة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والردود عليها خيبة الأمل في نظام أردوغان، فبحسب النتائج فإن نسبة الذين يجدون السياسات الاقتصادية فاشلة تبلغ 60.1%. أما من قالوا إنها “بين الناجحة والفاشلة” فبلغت 14.5%، ومن قالوا إنها “ناجحة” بلغت نسبتهم 20.7%، فيما قال4.7% بـ”لا نعرف”.